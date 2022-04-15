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17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЭСК: Безбородов правильно не засчитал гол в ворота «Спартака» из-за фола на Жиго

Как сообщал ранее «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильным решение арбитра Владислава Безбородова.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (3:0) при счете 0:0 Безбородов после вмешательства видеоассистентов посмотрел видеозапись и отменил гол тульской команды.

«Решение комиссии: судья правильно не засчитал взятие ворот команды “Спартак” на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то, что в данном пограничном эпизоде толчок со стороны атакующего игрока команды «Арсенал» № 4 Уроша Радаковича игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» № 2 Самюэля Жиго в единоборстве за позицию не был сильным, он повлиял на равновесие защитника, который потерял баланс, имея опору с газоном только одной ногой в момент толчка.

Поскольку данный атакующий игрок, непосредственно совершивший толчок в единоборстве с защитником, следующим же игровым действием сам забивает гол в ворота соперников, по мнению большинства членов комиссии, он извлек преимущество от этого нарушения, что дало основания судье отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак-Москва», — говорится в заявлении на сайт РФС.

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
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