На «Матч ТВ» прокомментировали отстранение Генича от работы на матчах «Спартака»

— Прокомментируйте недавнюю информацию о конфликте канала со «Спартаком».

— Так получилось, что «Спартак Москва» и «Матч ТВ» все время становятся поставщиками новостей для телеграм-каналов и различных СМИ. В какой-то момент, видимо, мы должны были в инфопространстве встретиться. Могу заверить, что у нас рабочие отношения со «Спартаком», как и с любым другим клубом — мы стараемся оперативно обрабатывать все вопросы, которые возникают, в наших взаимоотношениях. Мы совместно отработали много проектов, поэтому новости читали с улыбкой и параллельно общались с ребятами из клуба, которые также недоумевали от потока новостей. Всегда можно найти общий язык за столом переговоров. «Матч» по-прежнему лоялен ко всем клубам РПЛ и открыт для каждого из них.

— Константин Генич был отстранен от эфира по просьбе клуба? Вы не видите здесь предательства интересов своего сотрудника?