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18:00 (мск), источник: Sport24

На «Матч ТВ» прокомментировали отстранение Генича от работы на матчах «Спартака»

Первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков рассказал корреспонденту Sport24 об отношениях канала с московским «Спартаком» и прокомментировал ситуацию с комментатором Константином Геничем, который временно не будет работать на матчах красно-белых.

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Источник: youtube.com/КомментШоу

— Прокомментируйте недавнюю информацию о конфликте канала со «Спартаком».

— Так получилось, что «Спартак Москва» и «Матч ТВ» все время становятся поставщиками новостей для телеграм-каналов и различных СМИ. В какой-то момент, видимо, мы должны были в инфопространстве встретиться. Могу заверить, что у нас рабочие отношения со «Спартаком», как и с любым другим клубом — мы стараемся оперативно обрабатывать все вопросы, которые возникают, в наших взаимоотношениях. Мы совместно отработали много проектов, поэтому новости читали с улыбкой и параллельно общались с ребятами из клуба, которые также недоумевали от потока новостей. Всегда можно найти общий язык за столом переговоров. «Матч» по-прежнему лоялен ко всем клубам РПЛ и открыт для каждого из них.

— Константин Генич был отстранен от эфира по просьбе клуба? Вы не видите здесь предательства интересов своего сотрудника?

— Мы готовы выслушать любое пожелание со стороны клубов, и раз от раза в сезон такие пожелания мы слышим. Но редакционная политика и кадровые решения — это наша прерогатива. Костя Генич — одна из ключевых фигур на «Матче», которого мы очень ценим. Мы его выслушали, услышали доводы и пошли навстречу в вопросе временного прекращения работы на матчах красно-белых. У нас большой цех комментаторов, которые могут достойно заменить Константина на матчах «Спартака», так что вновь инфоповод высосан из пальца. Но, благодаря упоминанию «Спартака» и «Матч ТВ», он великолепно продается для публики.

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