Паоло Ваноли: Конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

«Конечно, я почувствовал “спартаковский дух”. “Спартак” — большой клуб с самым большим количеством болельщиков в стране, что сразу чувствуется. Когда видишь стадион… Надеюсь, что в будущем увижу “Открытие Банк Арену” полностью заполненную нашими болельщиками. Конечно, я уже посетил стадион и музей. Здесь чувствуется история, это очень важно», — рассказал Ваноли в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».