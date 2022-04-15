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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Паоло Ваноли: Конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли признался, что уже почувствовал «спартаковский дух».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Конечно, я почувствовал “спартаковский дух”. “Спартак” — большой клуб с самым большим количеством болельщиков в стране, что сразу чувствуется. Когда видишь стадион… Надеюсь, что в будущем увижу “Открытие Банк Арену” полностью заполненную нашими болельщиками. Конечно, я уже посетил стадион и музей. Здесь чувствуется история, это очень важно», — рассказал Ваноли в видео, опубликованном на Youtube-канале «Спартака».

49-летний Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года, заняв вакантную позицию после ухода португальского специалиста Руя Витории. Ваноли подписал соглашение до 2023 года.

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