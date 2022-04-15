«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России перед 99-летием клуба

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Федор Смолов (59-я минута) и Константин Тюкавин (79).

Перед началом матча Валентина Яшина, вдова советского вратаря Льва Яшина, и бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй поздравили голкипера Антона Шунина, который вступил в Клуб Льва Яшина (в клуб попадают отечественные вратари, которые провели не менее 100 «сухих» матчей за карьеру).

В перерыве болельщики увидели на поле масштабное шоу видеопроекции, посвященное значимым событиям и людям в истории клуба. 18 апреля «Динамо» исполнится 99 лет.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками располагается на восьмой строчке.