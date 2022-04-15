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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче чемпионата России перед 99-летием клуба

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» победил грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Динамо
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Федор Смолов (59-я минута) и Константин Тюкавин (79).

Перед началом матча Валентина Яшина, вдова советского вратаря Льва Яшина, и бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй поздравили голкипера Антона Шунина, который вступил в Клуб Льва Яшина (в клуб попадают отечественные вратари, которые провели не менее 100 «сухих» матчей за карьеру).

В перерыве болельщики увидели на поле масштабное шоу видеопроекции, посвященное значимым событиям и людям в истории клуба. 18 апреля «Динамо» исполнится 99 лет.

«Динамо» набрало 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «бело-голубые» 24 апреля сыграют в гостевом матче против московского ЦСКА. «Ахмат» днем ранее встретится на выезде с «Сочи».

Динамо
2:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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