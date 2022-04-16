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00:21 (мск), источник: ТАСС

Матчами с участием ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» продолжится программа 25-го тура РПЛ

ТАСС, 16 апреля. Программа 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу тремя матчами. В этот день пройдут игры «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал» и «Спартак» — «Рубин».

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Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 25, 16.04.2022, 14:00

Уфа-ЦСКА-

В первом матче дня ЦСКА на выезде встретится с «Уфой», игра начнется в 14:00 мск. В прошлом туре армейцы проиграли в гостях подмосковным «Химкам» (2:4), прервав серию из восьми официальных матчей без поражений (семь побед и одна ничья). «Уфа» с начала 2022 года одержала одну победу в шести встречах, подопечные Алексея Стукалова в гостях выиграли у самарских «Крыльев Советов».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 24 матчах. «Уфа» с 21 очком располагается на предпоследней, 15-й позиции. Игра первого круга в Москве завершилась победой армейцев со счетом 1:0. «Уфа» дома ни разу не побеждала ЦСКА, в 2019 году уфимцы сыграли вничью с армейцами со счетом 1:1.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 25, 16.04.2022, 19:00

Спартак-Рубин-

Также в субботу «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин», матч пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 мск. Игра первой части чемпионата завершилась домашней победой казанской команды со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Рубин» выиграл у «Спартака» в Москве, встреча завершилась со счетом 2:0.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 24 матчах. В прошлом туре красно-белые прервали трехматчевую серию без побед, выиграв дома у тульского «Арсенала» со счетом 3:0. «Рубин» с 25 очками располагается на 12-й позиции. Подопечные Леонида Слуцкого проиграли в четырех последних матчах, последняя победа казанской команды датирована 7 марта, когда она оказалась сильнее «Ахмата» (2:1).

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 25, 16.04.2022, 16:30

Зенит-Урал-

«Зенит» попробует оторваться от «Динамо»

Также в субботу петербургский «Зенит» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 16:30 мск. Предыдущий матч команд в Санкт-Петербурге завершился уверенной победой сине-бело-голубых со счетом 5:1. Встреча первой половины чемпионата закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах. Московское «Динамо», которое в пятницу дома выиграло у грозненского «Ахмата», имеет столько же очков, но уступает по результатам в личных встречах. «Урал» с 21 очком располагается на 14-й позиции.

25-й тур завершится четырьмя играми 17 апреля, тогда состоятся игры «Арсенал» — «Ростов», «Крылья Советов» — «Краснодар», «Сочи» — «Локомотив» и «Нижний Новгород» — «Химки».

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