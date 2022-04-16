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11:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольная небесная лига: как шуточный турнир покорил российский интернет

За последние десятилетия в России профессионального статуса лишились десятки футбольных клубов. Некоторые остались выступать в любительских лигах, другие и вовсе оказались расформированы. В футбольном сообществе часто шутят на тему разорившихся клубов, и одна из таких шуток дала шанс ФК «Москве», «Уралану», «Жемчужине» и подобным командам снова сыграть друг с другом — хоть уже и в виртуальной реальности.

Тосно
Амкар
Кубань
Жемчужина-Сочи
Динамо Кир
Химик Дз
Зенит Пн
Динамо СПб
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Источник: Соцсети "Футбольной небесной лиги"

«Футбольная небесная лига» зародилась в 2018 году усилиями Алексея Белоуса — тульского графического дизайнера. В популярном футбольном сообществе «ВГИК» во «Вконтакте» он опубликовал логотип «лиги погибших клубов», разместив вокруг него эмблемы «Тосно», «Амкара», «Кубани» и других команд. Публикация понравилась пользователям, после чего Алексей создал сообщество «Футбольной небесной лиги», где рассказывал факты о расформированных клубах. Группа быстро собирала подписчиков, и Белоус задумался о создании полноценного соревнования.

Чемпионат решили проводить с помощью голосований. По словам Алексея, это очень точно реализовывало идею о том, что команда жива, пока живы ее болельщики. Каждый опрос — это матч, где пользователю предлагается проголосовать за одну из двух команд. По аналогии с 90-минутным футбольным матчем опрос длился 90 часов, побеждала команда, набравшая большинство голосов.

В первом сезоне чемпионата участвовало 60 команд, разбитых на шесть дивизионов. В плей-офф выходили по две лучшие команды из каждого дивизиона, а также четыре лучших клуба из занявших третьи места. Уже на стартовом этапе из борьбы сенсационно вылетели московский «Асмарал» и камышинский «Текстильщик» (в прошлом — участники высшего дивизиона чемпионата России), а скромные «Шексна» из Череповца и «Селенга» из Улан-Удэ прошли дальше.

По итогам плей-офф первого сезона победителем стал пермский «Амкар», в финале «обыгравший» «Динамо» из Кирова. К главному матчу сезона «Футбольная небесная лига» набрала такую популярность, что обзавелась настоящими официальными партнерами в лице «7ТВ», «Трансаэро» и банка «Югра».

После победы «Амкара» в группе решили, что фанатское движение клуба нужно наградить настоящим трофеем, ведь именно болельщики одерживают победы в этом турнире. Кубок назвали в честь экс-полузащитника «Зенита» Виктора Файзулина, завершившего карьеру в 2018 году из-за проблем с коленом. В группе «Футбольной небесной лиги» открыли сбор средств и вскоре трофей изготовили и торжественно вручили фанатам «Амкара».

Не обошлось и без конфликтов — протест выразил «Небесной лиге» выразил нижегородский «Локомотив», отказавшийся считать себя «умершей» командой. «Локо» выступал на региональном уровне, так что лига предложила команде спор по количеству лайков. В итоге, следующий сезон «Футбольная небесная лига» начала вместе с нижегородцами. Формат несколько изменился, ведь количество участников турнира выросло почти вдвое. Голосования остались лишь в квалификационном раунде, а в финальном турнире победитель определялся при помощи игр в футбольном симуляторе. «Локомотив», чуть было не покинувший «Небесную лигу», стал ее новым чемпионом, обыграв в финале «Кубань».

Состав участников «Небесной лиги» постоянно меняется, ведь многие клубы не только лишаются профессионального статуса, но и восстанавливают его. После финала первого сезона лиги болельщики кировского «Динамо» предприняли попытку воссоздать клуб, и с тех пор многие команды вернулись в «земной футбол». «Небесная лига», на время приютившая их, желает каждому клубу удачи на этом «нелегком пути» — последними ее покинули «Амкар», дзержинский «Химик», пензенский «Зенит», «Динамо» из Махачкалы и из Санкт-Петербурга, а также «Торпедо» из Миасса.

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