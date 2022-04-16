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13:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в очередной раз отказался от приглашения в сборную Армении, сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, несколько недель назад Федерация футбола Армении связалась с 22-летним футболистом, но получила отказ. На данный момент игрок не намерен выступать за армянскую национальную команду.

На счету Тикнизяна 7 матчей, 1 гол и 2 результативных передачи за молодежную сборную России.

В сезоне-2021/22 Тикнизян принял участие в 20 играх «Локомотива» и не отличился результативными действиями, он трижды получал красные карточки.

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