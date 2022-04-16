«Уфа» — ЦСКА: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 24 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).