Акинфеев проводит 700-й матч за ЦСКА

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 в эти минуты (0:0, 38-я минута) проводится на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Он выступает за ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.