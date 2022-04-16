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15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев проводит 700-й матч за ЦСКА

Сегодня, 16 апреля, проходит матч «Уфа» — ЦСКА.

Уфа
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 в эти минуты (0:0, 38-я минута) проводится на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Вратарь Игорь Акинфеев проводит 700-й официальный матч за ЦСКА.

Он выступает за ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 24 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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