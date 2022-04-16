«Зенит» — «Урал»: Сергеев, Алип и Юри Алберто выйдут с первых минут, Дзюба остался в запасе

В стартовом составе команды из Санкт-Петербурга впервые появится защитник Нуралы Алип, который до этого четыре раза выходил на замену. Также Сергей Семак решил выпустить с первых минут форвардов Ивана Сергеева и Юри Алберто, а Артем Дзюба остался в запасе.