Дикие 90-е в русском футболе: как у нас расплачивались за футболистов. Кое-кто брал даже черной икрой
Удивительные истории из прошлого!
Удивительные истории из прошлого!
В начале 90-х наша страна после распада СССР переживала не лучшее время. В футболе ситуация была идентичной — у некоторых клубов не было денег, чтобы расплачиваться за трансферы игроков. Поэтому многие заключали бартерные сделки, получая взамен сельскохозяйственную технику, автомобили и даже импортный видеомагнитофон.
Ларионов — легенда «Зенита» и один из лидеров команды, которая в 1984 году стала чемпионом СССР (единственный раз в истории). Спустя 6 лет бывший капитан ленинградцев отправился в полулюбительский шведский клуб «Кируна», где ему предложили хорошую зарплату и постоянное место в составе. Поговаривают, что «Зенит» получил за Ларионова не денежную сумму, а импортный видеомагнитофон. Впрочем, в Швеции Николай не задержался. Уже в 1991 году он вернулся в Ленинград, куда его позвал также вернувшийся в «Зенит» главный тренер Юрий Морозов.
Ледяхов перед переходом в «Спартак» играл за «Днепр» и «Ротор», которые тоже провернули любопытный трансфер. В 1990-м Игорь сыграл несколько матчей за команду из Днепропетровска, пока на него не вышел клуб Владимира Горюнова. Волгоградцы предложили «Днепру» за футболиста мешок черной икры, о чем рассказывал сам Ледяхов в интервью «Матч ТВ»: «Получился скандал. Тренер “Днепра” Евгений Кучеревский не отпускал меня в “Ротор”, и я уходил через КДК. У меня был контракт с “Днепром”, но клубы между собой договорились — из Волгограда привезли мешок черной икры».
Во Владикавказ Бодака пригласил главный тренер «Спартака» Александр Новиков, который был впечатлен игрой футболиста. В «Крыльях» все было не очень стабильно, поэтому владикавказцы решили расплатиться за Бодака комплектом футбольной формы — только не голубого цвета, а бордового оттенка с эмблемой «Спартака».
«Комплект бордовой формы, в которой самарцы провели большинство игр этого сезона, наш клуб прошлой осенью получил от владикавказского “Спартака” “в обмен” на защитника Сергея Бодака. В Осетии, наверное, были просто не в курсе относительно фирменных цветов самарской команды, ведь в прошлом году наши клубы друг с другом не встречались. А Бодак своим новым хозяевам не напомнил…», — писала газета «Вольнодумец» в апреле 1993 года.
Цвейба пережил с киевским «Динамо» распад СССР, а в 1993-м уехал в Набережные Челны, где подписал контракт с «КАМАЗом». Там ему предложили зарплату в два раза больше, чем в Киеве — 2 тысячи долларов. Позже экс-тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик в интервью «СЭ» рассказывал, что клуб расплачивался за трансфер Цвейбы четырьмя грузовиками: «Я за него расплачивался “КАМАЗами”. Отправил в Киев четыре грузовика. Спросили бы меня: “Как вы, Валерий Васильевич, сохранили команду после пожара на заводе? Как летали?” Все под честное слово. И не снялся, удержал “КАМАЗ” в высшей лиге».
В начале 90-х Сергей Нечай успешно играл за «Ротор», а одно время был даже капитаном команды. Он вписал себя в историю волгоградского футбола, как автор одного из трех голов в дебютном для «Ротора» матче в Кубке УЕФА (против «Нанта» — 3:2). Уже летом 1995 года Нечай перешел в «Ростсельмаш», а ростовский клуб за трансфер игрока расплатился не деньгами, а новеньким комбайном. Видимо, так было выгодно президенту «Ротора» Владимиру Горюнову, который имел сельскохозяйственный бизнес. Позже Нечай признался: «Меня ведь немало подкалывали на сей счет, но я не обижался. Это теперь слишком низкая цена за футболиста уровня премьер-лиги. А на тот момент, думаю, цена комбайна была сопоставима».
Спустя 6 лет Горюнов провернул еще один выгодный для себя трансфер. Михаил Осинов отправился в «Ростсельмаш», а «Ротор» получил взамен аж три комбайна. Присоединившись к команде всего за три дня до старта чемпионата России, Михаил остался в клубе на долгие девять сезонов. Позже он в интервью Варужану Саргсяну вспоминал свой переход в «Ростсельмаш»: «Я не присутствовал при передаче комбайнов, но на тот момент у президента “Ротора” Владимира Горюнова было что-то связанное с сельским хозяйством. Думаю, для него не было разницы, все равно купил бы потом на эти деньги комбайны. Так что меня и Сергея Нечая так и продали».
В том же году помимо Осинова из «Ротора» ушел воспитанник волгоградского футбола Дмитрий Пармузин. У 22-летнего полузащитника были предложения от «Кубани», «Энергетика» и «Лады», но отец футболиста настаивал на переходе сына в клуб из Тольятти. После нескольких тренировок главный тренер «Лады» Александр Гармашов одобрил трансфер Пармузина, но сообщил, что клуб не сможет расплатиться деньгами. Вместо них «Ротор» получил несколько новых автомобилей «Жигули», которые были предоставлены молодым игрокам волгоградского клуба.