Дикие 90-е в русском футболе: как у нас расплачивались за футболистов. Кое-кто брал даже черной икрой

В начале 90-х наша страна после распада СССР переживала не лучшее время. В футболе ситуация была идентичной — у некоторых клубов не было денег, чтобы расплачиваться за трансферы игроков. Поэтому многие заключали бартерные сделки, получая взамен сельскохозяйственную технику, автомобили и даже импортный видеомагнитофон.

1990 год: Николай Ларионов, из «Зенита» в шведскую «Кируну» за импортный видеомагнитофон

Ларионов — легенда «Зенита» и один из лидеров команды, которая в 1984 году стала чемпионом СССР (единственный раз в истории). Спустя 6 лет бывший капитан ленинградцев отправился в полулюбительский шведский клуб «Кируна», где ему предложили хорошую зарплату и постоянное место в составе. Поговаривают, что «Зенит» получил за Ларионова не денежную сумму, а импортный видеомагнитофон. Впрочем, в Швеции Николай не задержался. Уже в 1991 году он вернулся в Ленинград, куда его позвал также вернувшийся в «Зенит» главный тренер Юрий Морозов.

1991 год: Игорь Ледяхов, из «Днепра» в «Ротор» за мешок черной икры

Ледяхов перед переходом в «Спартак» играл за «Днепр» и «Ротор», которые тоже провернули любопытный трансфер. В 1990-м Игорь сыграл несколько матчей за команду из Днепропетровска, пока на него не вышел клуб Владимира Горюнова. Волгоградцы предложили «Днепру» за футболиста мешок черной икры, о чем рассказывал сам Ледяхов в интервью «Матч ТВ»: «Получился скандал. Тренер “Днепра” Евгений Кучеревский не отпускал меня в “Ротор”, и я уходил через КДК. У меня был контракт с “Днепром”, но клубы между собой договорились — из Волгограда привезли мешок черной икры».

1992 год: Сергей Бодак, из «Крыльев Советов» в «Спартак» Владикавказ за комплект футбольной формы

Во Владикавказ Бодака пригласил главный тренер «Спартака» Александр Новиков, который был впечатлен игрой футболиста. В «Крыльях» все было не очень стабильно, поэтому владикавказцы решили расплатиться за Бодака комплектом футбольной формы — только не голубого цвета, а бордового оттенка с эмблемой «Спартака».

«Комплект бордовой формы, в которой самарцы провели большинство игр этого сезона, наш клуб прошлой осенью получил от владикавказского “Спартака” “в обмен” на защитника Сергея Бодака. В Осетии, наверное, были просто не в курсе относительно фирменных цветов самарской команды, ведь в прошлом году наши клубы друг с другом не встречались. А Бодак своим новым хозяевам не напомнил…», — писала газета «Вольнодумец» в апреле 1993 года.

1993 год: Ахрик Цвейба, из «Динамо» Киев в «КАМАЗ» за четыре грузовика

Цвейба пережил с киевским «Динамо» распад СССР, а в 1993-м уехал в Набережные Челны, где подписал контракт с «КАМАЗом». Там ему предложили зарплату в два раза больше, чем в Киеве — 2 тысячи долларов. Позже экс-тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик в интервью «СЭ» рассказывал, что клуб расплачивался за трансфер Цвейбы четырьмя грузовиками: «Я за него расплачивался “КАМАЗами”. Отправил в Киев четыре грузовика. Спросили бы меня: “Как вы, Валерий Васильевич, сохранили команду после пожара на заводе? Как летали?” Все под честное слово. И не снялся, удержал “КАМАЗ” в высшей лиге».

1995 год: Сергей Нечай, из «Ротора» в «Ростсельмаш» за комбайн

В начале 90-х Сергей Нечай успешно играл за «Ротор», а одно время был даже капитаном команды. Он вписал себя в историю волгоградского футбола, как автор одного из трех голов в дебютном для «Ротора» матче в Кубке УЕФА (против «Нанта» — 3:2). Уже летом 1995 года Нечай перешел в «Ростсельмаш», а ростовский клуб за трансфер игрока расплатился не деньгами, а новеньким комбайном. Видимо, так было выгодно президенту «Ротора» Владимиру Горюнову, который имел сельскохозяйственный бизнес. Позже Нечай признался: «Меня ведь немало подкалывали на сей счет, но я не обижался. Это теперь слишком низкая цена за футболиста уровня премьер-лиги. А на тот момент, думаю, цена комбайна была сопоставима».

2001 год: Михаил Осинов, из «Ротора» в «Ростсельмаш» за три комбайна

Спустя 6 лет Горюнов провернул еще один выгодный для себя трансфер. Михаил Осинов отправился в «Ростсельмаш», а «Ротор» получил взамен аж три комбайна. Присоединившись к команде всего за три дня до старта чемпионата России, Михаил остался в клубе на долгие девять сезонов. Позже он в интервью Варужану Саргсяну вспоминал свой переход в «Ростсельмаш»: «Я не присутствовал при передаче комбайнов, но на тот момент у президента “Ротора” Владимира Горюнова было что-то связанное с сельским хозяйством. Думаю, для него не было разницы, все равно купил бы потом на эти деньги комбайны. Так что меня и Сергея Нечая так и продали».

2001 год: Дмитрий Пармузин, из «Ротора» в «Ладу» Тольятти за «Жигули»