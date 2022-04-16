«Зенит» победил «Урал» в матче РПЛ

Матч, который прошел в субботу в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Зенита» отличились удачно сыгравший на добивании после нереализованного пенальти Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37) и Артем Дзюба (78), который не забивал в чемпионате России с 19 ноября 2021 года. У «Урала» гол на счету Юрия Железнова (83).