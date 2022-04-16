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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» победил «Урал» в матче РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Матч, который прошел в субботу в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Зенита» отличились удачно сыгравший на добивании после нереализованного пенальти Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37) и Артем Дзюба (78), который не забивал в чемпионате России с 19 ноября 2021 года. У «Урала» гол на счету Юрия Железнова (83).

«Зенит» набрал 55 очков и продолжает лидировать в РПЛ. Идущее на второй строчке московское «Динамо» отстает на три балла. В 26-м туре петербуржцы 25 апреля сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Урал» 23 апреля примет «Уфу».

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:0
Урал
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