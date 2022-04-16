«Зенит» одержал победу в первом матче Алипа в стартовом составе

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37-я) и Артем Дзюба (78-я). У проигравших один мяч отыграл Юрий Железнов (84-я).

Для казахстанского футболиста питерцев Нуралы Алипа минувшая игра стала примечательна тем, что он впервые вышел в стартовом составе российского клуба в рамках РПЛ. 22-летний защитник отыграл без замены.