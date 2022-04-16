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19:42 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Зенита» высказался о первой игре Алипа в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру казахстанского защитника Нуралы Алипа в матче с «Уралом» в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Алип впервые попал в старт «сине-бело-голубых» на матч РПЛ.

«Алип смотрелся хорошо, он заслуживает место в стартовом составе. Он справился с задачей на игру и производит хорошее впечатление», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, Алип перешел в «Зенит» зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает «Кайрат», с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Он также был интересен другому клубу РПЛ.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Урал
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