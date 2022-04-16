Тренер «Зенита» высказался о первой игре Алипа в стартовом составе

Футбол, Премьер-лига, Тур 2516.04.2022, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 36787 зрителей
|Сергей Семак
|Игорь Шалимов
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
|12′
|Юрий Железнов(Олег Шатов)
|83′
|Юри Алберто(Филипе Силва Малком)
|37′
|Артем Дзюба(Юри Алберто)
|78′
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
|12′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Илья Помазун
|2
|Дмитрий Чистяков
72′
|3
|Лео Гогличидзе
|3
|Дуглас Сантос
|25
|Иван Кузьмичев
11′
|92
|Нуралы Алип
|29
|Артем Мамин
|5
|Вильмар Барриос
|6
|Рафал Аугустыняк
|10
|Филипе Силва Малком
53′
|19
|Даниэл Мишкич
|4
|Данил Круговой
27′57′
|27
|Олег Шатов
|19
|Алексей Сутормин
|5
|Андрей Егорычев
45′80′
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
73′
|21
|Вячеслав Подберезкин
|8
|Маркус Валле да Силва Вендел
|11
|Рамазан Гаджимурадов
65′
|14
|Далер Кузяев
51′57′
|14
|Юрий Железнов
|27
|Магомед Оздоев
|95
|Чингиз Магомадов
17′46′
|9
|Юри Алберто
81′
|24
|Кирилл Колесниченко
|21
|Александр Ерохин
|10
|Эрик Бикфалви
66′80′
|33
|Иван Сергеев
73′
|9
|Михаил Агеев
|22
|Артем Дзюба
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Илья Елеференко(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Образко(Россия, Ставрополь)
|ВАР
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)