Тренер «Зенита» высказался о первой игре Алипа в стартовом составе

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Алип впервые попал в старт «сине-бело-голубых» на матч РПЛ.

«Алип смотрелся хорошо, он заслуживает место в стартовом составе. Он справился с задачей на игру и производит хорошее впечатление», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.