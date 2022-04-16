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20:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак назвал главное преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал главным преимуществом своей команды над московским «Динамо» в чемпионской гонке тот факт, что все зависит от игры и результатов «сине-бело-голубых».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» дома обыграл «Урал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. За пять туров до финиша «сине-бело-голубые» опережают идущее вторым «Динамо» на три очка.

«Наше преимущество в том, что все зависит от нас, от нашей игры и от нашего результата. “Динамо” сейчас наш главный соперник, который не отпускает нас от себя. Результаты говорят сами за себя. На определенном этапе хорошо смотрелись армейцы в плане набора очков, игры. Сейчас чуть сбавили обороты. Силу команд тех или иных мы для себя понимаем», — сказал Семак журналистам.

Он отметил, что для «Зенита» нет трудности в том, что постоянно приходится играть в туре после «Динамо». «Ничего странного в этом не вижу. Не думаю, что у кого-то есть какое-то преимущество. Последний тур будут играть в одно время», — добавил Семак.

Тренер «Зенита» подчеркнул, что команда не испытывает давления из-за того, что «Динамо» отстает всего на три очка. «Это четвертый год моего пребывания в команде. Только один раз был большой отрыв, другие сезоны были похожи в плане отрыва. Сейчас начинается решающее время для выявления команды, которая наиболее достойна стать чемпионом. Будем стараться оказаться этой командой», — заключил Семак.

Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Урал
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