Семак назвал главное преимущество «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

«Зенит» дома обыграл «Урал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. За пять туров до финиша «сине-бело-голубые» опережают идущее вторым «Динамо» на три очка.

«Наше преимущество в том, что все зависит от нас, от нашей игры и от нашего результата. “Динамо” сейчас наш главный соперник, который не отпускает нас от себя. Результаты говорят сами за себя. На определенном этапе хорошо смотрелись армейцы в плане набора очков, игры. Сейчас чуть сбавили обороты. Силу команд тех или иных мы для себя понимаем», — сказал Семак журналистам.

Он отметил, что для «Зенита» нет трудности в том, что постоянно приходится играть в туре после «Динамо». «Ничего странного в этом не вижу. Не думаю, что у кого-то есть какое-то преимущество. Последний тур будут играть в одно время», — добавил Семак.