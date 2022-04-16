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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Соболева принес «Спартаку» ничью в матче РПЛ с «Рубином»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Владислав Игнатьев (30-я минута), для которого этот гол стал первым в текущем сезоне. У хозяев поля забитым мячом отметился Александр Соболев (69).

Игроки «Спартака» вышли на матч в форме со шрифтом Брайля. Акция приурочена к четырехлетию благотворительного фонда экс-вратаря «красно-белых» технического директора клуба Артема Реброва.

«Спартак», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице. «Рубин», который прервал серию из четырех поражений в РПЛ, идет на 12-й строчке с 26 очками.

В следующем туре 24 апреля «Рубин» примет тульский «Арсенал», а «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом».

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
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