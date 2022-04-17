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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарема ответила Уткину: «При слове на букву “г” Василий оживает, расправляет плечи, как ему кажется, блещет остроумием»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила журналисту Василию Уткину на его высказывание о СММ-службе красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 16 апреля после матча с «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ казанский клуб опубликовал у себя в соцсетях ролик, в котором заменили голос форварда Александра Соболева на крики дельфина, намекая на то, что футболист любит симулировать.

В ответ на это «Спартак» выложил фотографию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с отсылкой на интервью специалиста после неудачи сборной России на Евро-2016: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: “Мы говно”.

Уткин в своем Telegram-канале заявил: «Все же нельзя не отметить — слово “говно” и его многочисленные синонимы в последнее время становится едва ли не главным в осмыслении важнейших событий в российском футболе, причем я имею в виду самих участников и сотрудников клубов».

«При слове на букву “г” Василий Уткин оживает, расправляет плечи, блещет, как ему кажется, остроумием, иногда даже начинает танцевать. Почитайте его изречения относительно всех итальянских тренеров “Спартака”, начиная со времен Карреры. А неитальянцу Эмери досталось за провинциальность и дурной вкус в одежде. Еще тогда было странно слышать от мужчины, не имеющего отношения к профессии стилиста, об умении красиво одеваться. При этом сам Василий далеко не Джордж Клуни.

В пищевой цепочке блогеров, бывших игроков, комментаторов и любителей получить кусочек своей славы и экономической выгоды, когда можно порассуждать о той самой субстанции Василий Уткин мнит себя касаткой. Думаю, что последующие сезоны российского футбола станут, наконец, эпохой возрождения Уткина. А вот прочим блогерам и мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться и стать ценителями фигурного катания, конкуренции с мастодонтом Уткиным им не выдержать», — заявила Салихова.

Матч «Спартак» — «Рубин» закончился вничью со счетом 1:1. В составе красно-белых отличился Александр Соболев, у казанцев забил Владислав Игнатьев.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 31 очком в 25 матчах, «Рубин» идет на 12-й строчке с 26 очками в 25 играх.

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1:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
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