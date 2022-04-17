Николсон: «Я влюбился в “Спартак” и не собираюсь покидать этот клуб!»
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.
Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в “Спартак” и не собираюсь покидать этот клуб!
Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, на счету 25-летнего ямайца 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах за красно-белых во всех турнирах.
В следующем матче «Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА 20 апреля.