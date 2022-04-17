Николсон: «Я влюбился в “Спартак” и не собираюсь покидать этот клуб!»

Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в “Спартак” и не собираюсь покидать этот клуб!

Шамар Николсон нападающий футбольного клуба «Спартак»