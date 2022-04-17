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17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николсон: «Я влюбился в “Спартак” и не собираюсь покидать этот клуб!»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Есть ли у меня мысли, чтобы уехать из России сейчас? Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в “Спартак” и не собираюсь покидать этот клуб!
Шамар Николсон
нападающий футбольного клуба «Спартак»

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, на счету 25-летнего ямайца 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах за красно-белых во всех турнирах.

В следующем матче «Спартак» сыграет в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА 20 апреля.

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1:1
Первый тайм: 0:1
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