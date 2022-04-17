Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:05
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Эспаньол
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Краснодар
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:30
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Анже
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
14
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Лорьян
21
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Арсенал Т
Ростов
12
16.04
Спартак
Рубин
11
16.04
Зенит
Урал
31
16.04
Уфа
ЦСКА
11
15.04
Динамо
Ахмат
20
10.04
Ростов
Локомотив
41
10.04
Спартак
Арсенал Т
30
10.04
Уфа
Сочи
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 17 апреля, состоится матч «Сочи» — «Локомотив».

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Команды объявили стартовые состав на матч:

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Родриго, Макарчук, Прохин, Дркушич, Нобоа, Цаллагов, Юсупов, Ангбан, Кассьерра.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Мампасси, Едвай, Бабкин, Карпукас, Марадишвили, Керк, Кухта, Изидор.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

 Черчесов и Дзюба могут воссоединиться в Венгрии. Возможен ли трансфер?
Медведева поразила фанатов на видео с откровенной фотосессии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь