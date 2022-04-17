«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 17 апреля. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» в воскресенье проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Игорь Смольников (44-я минута). У «Ростова» отличились Николай Комличенко (10) и Дмитрий Полоз (87). Смольников забил первый гол за «Арсенал» в 22 матчах.

Ростовчане обыграли «Арсенал» в шестой раз подряд и продлили беспроигрышную серию в матчах с туляками до десяти встреч (семь побед и три ничьи). В последний раз «Арсенал» побеждал «Ростов» 6 мая 2017 года (1:0). В первом круге «Ростов» победил тульскую команду со счетом 4:0. Тульский клуб не смог победить в восьмом матче РПЛ кряду. Последняий раз «Арсенал» побеждал в РПЛ 5 декабря 2021 года в игре против подмосковных «Химок» (2:1).

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 25 матчах. «Арсенал» располагается на последней, 16-й позиции с 21 очком после 25 игр.