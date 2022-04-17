Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:30
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Бордо
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Эспаньол
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Химки
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Краснодар
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Бавария
03
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Клермон Фут
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Анже
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Страсбур
11
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
14
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Оренбург
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Лорьян
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Крылья Советов
Краснодар
20
14:00
Арсенал Т
Ростов
12
16.04
Спартак
Рубин
11
16.04
Зенит
Урал
31
16.04
Уфа
ЦСКА
11
15.04
Динамо
Ахмат
20
10.04
Ростов
Локомотив
41
10.04
Спартак
Арсенал Т
30
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Сочи» и «Локомотива» устроили потасовку. Судья удалил по футболисту из команды

Сегодня, 17 апреля, «Сочи» встречается с «Локомотивом». Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 60-й минуте судья удалил нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родригао за взаимные толчки в штрафной площади сочинцев. Уходя с поля, игроки начали выяснять друг с другом отношения.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Рашид Абусуев и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Сочи» набрал 42 очка в 24 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (37) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

Читайте также
Сочи
2:2
Первый тайм: 0:0
Локомотив
 Черчесов и Дзюба могут воссоединиться в Венгрии. Возможен ли трансфер?
Медведева поразила фанатов на видео с откровенной фотосессии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь