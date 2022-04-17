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18:38 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» и одержали вторую победу подряд в РПЛ

САМАРА. 17 апреля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» со счетом 2:0 победил «Краснодар» в матче 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Самаре.

Крылья Советов
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Забитыми мячами в составе самарского клуба отметились Владислав Сарвели (24-я минута), Максим Глушенков (53). Матч между командами в первой половине чемпионата завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 1:0.

Подопечные Игоря Осинькина одержали вторую победу кряду в нынешнем розыгрыше чемпионата страны и занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 25 матчах. Подопечные Александра Сторожука не могут обыграть «Крылья Советов» на выезде в матче РПЛ с 24 сентября 2018 года, тогда «Краснодар» победил со счетом 3:0. Краснодарцы набрали 39 очков после 24 матчей и занимают в таблице пятое место.

В следующем матче самарцы на выезде сыграют с подмосковными «Химками» 24 апреля. «Краснодар» на следующий день дома встретится с петербургским «Зенитом».

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