«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» и одержали вторую победу подряд в РПЛ

Подопечные Игоря Осинькина одержали вторую победу кряду в нынешнем розыгрыше чемпионата страны и занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 25 матчах. Подопечные Александра Сторожука не могут обыграть «Крылья Советов» на выезде в матче РПЛ с 24 сентября 2018 года, тогда «Краснодар» победил со счетом 3:0. Краснодарцы набрали 39 очков после 24 матчей и занимают в таблице пятое место.