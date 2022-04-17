«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась нулевой ничьей. «Нижний Новгород» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки», которые не проигрывают пятый матч подряд, с 25 очками расположились на 13-м месте.