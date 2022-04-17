«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» сыграли вничью с «Химками» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» сыграли вничью с «Химками» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась нулевой ничьей. «Нижний Новгород» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки», которые не проигрывают пятый матч подряд, с 25 очками расположились на 13-м месте.
В следующем туре 23 апреля «Нижний Новгород» отправится в гости к «Локомотиву», а «Химки» 24 апреля примут самарские «Крылья Советов».