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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» сыграли вничью с «Химками» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нижний Новгород
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась нулевой ничьей. «Нижний Новгород» с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки», которые не проигрывают пятый матч подряд, с 25 очками расположились на 13-м месте.

В следующем туре 23 апреля «Нижний Новгород» отправится в гости к «Локомотиву», а «Химки» 24 апреля примут самарские «Крылья Советов».

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