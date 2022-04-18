Губерниев о столетии «Спартака»: что за обман и враки?

По его мнению, команда была сформирована намного позже, а празднование юбилея не более, чем маркетинговый ход руководства красно-белых.

— Я вот не пойму!!! В 1935 году братья Старостины, в особенности Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»! Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно то же, как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, к примеру, телеканала «Спорт»… — написал Губерниев в своем Telegram-канале.