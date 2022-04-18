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11:10 (мск), источник: Газета.Ру

Губерниев о столетии «Спартака»: что за обман и враки?

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отказался отмечать столетие московского клуба «Спартак».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По его мнению, команда была сформирована намного позже, а празднование юбилея не более, чем маркетинговый ход руководства красно-белых.

— Я вот не пойму!!! В 1935 году братья Старостины, в особенности Николай Петрович, и главный комсомолец СССР Косарев придумали ДСО «Спартак»! И тогда же была образована футбольная команда «Спартак»! Но почему сейчас отмечают столетие клуба? Что за обман и враки? Это примерно то же, как отмечать день рождения «Матч ТВ» с момента старта, к примеру, телеканала «Спорт»… — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, что 18 апреля 1922 года Московский клуб спорта (МКС) провел свою первую товарищескую игру с Замоскворецким клубом спорта (ЗКС), в котором одержал победу со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Останкинская телебашня в Москве в ночь на понедельник, 18 апреля, окрасилась в красно-белый оттенок. Башня сменила подсветку на цвета «Спартака», чтобы поздравить московский клуб со 100-летием.

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