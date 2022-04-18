Футболист клуба РПЛ порассуждал о проблемах с зарплатами

Футболист назвал проблемы с зарплатами в команде несущественными. «Это никак не влияет на нашу подготовку», — подчеркнул он.

Левашов также поделился мнением о результатах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Тяжелый период, команда идет внизу, все зависит только от нас, нужно выходить и выигрывать. Сейчас много факторов вокруг, что-то давит, но когда выходишь на поле, все забываешь», — рассказал футболист.

Ранее в воскресенье, 17 апреля, «Арсенал» уступил «Ростову» матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.