Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
17.04
Байер
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
17.04
ПСЖ
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
17.04
Севилья
Реал
23
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.04
Нижний Новгород
Химки
00
17.04
Крылья Советов
Краснодар
20
17.04
Сочи
Локомотив
22
17.04
Арсенал Т
Ростов
12
16.04
Спартак
Рубин
11
16.04
Зенит
Урал
31
16.04
Уфа
ЦСКА
11
15.04
Динамо
Ахмат
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба

«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба. 18 апреля 2022 года московскому клубу исполняется 99 лет.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Поздравляем! От лучшей команды — лучшим болельщикам, лучшему клубу! С днем рождения, динамовцы!» — говорится в Telegram-канале московского клуба.

15 апреля на матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» «Динамо» отпраздновало день рождения клуба. Мероприятия также посетила Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина.

После 25 туров РПЛ «Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Читайте также
Динамо
2:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь