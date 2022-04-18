«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба
«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба. 18 апреля 2022 года московскому клубу исполняется 99 лет.
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба. 18 апреля 2022 года московскому клубу исполняется 99 лет.
«Поздравляем! От лучшей команды — лучшим болельщикам, лучшему клубу! С днем рождения, динамовцы!» — говорится в Telegram-канале московского клуба.
15 апреля на матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» «Динамо» отпраздновало день рождения клуба. Мероприятия также посетила Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина.
После 25 туров РПЛ «Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице.