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12:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил футбольный клуб «Спартак» со 100-летием.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой — 100-летием футбольного клуба “Спартак”.

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи “Спартака” немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба — тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю “Спартаку” всего наилучшего», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Напомним, московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В следующем матче «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в рамках ¼ финала Кубка России по футболу. Игра пройдёт в среду, 20 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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