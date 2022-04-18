Владимир Путин поздравил «Спартак» со 100-летием

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой — 100-летием футбольного клуба “Спартак”.



История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране. В летописи “Спартака” немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние.



Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба — тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене. Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звёзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.



От души желаю “Спартаку” всего наилучшего», — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.