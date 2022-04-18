Ловчев: Для кого это день столетия? Надо взять книгу основателя «Спартака» и почитать всем в клубе

«Для кого это день столетия? — сказал Ловчев “СЭ”. — Надо взять книгу основателя “Спартака” Николая Петровича Старостина и всем в клубе почитать. До 19 апреля 1935 года не существовало “Спартака”. Старостина позвали к руководителю ВЛКСМ, который просил о создании спортивного общества. Были футбольные команды — “Красная Пресня”, “Пищевик”, где играли Старостины. Эти команды потом вошли в “Спартак”. Почему появилась эта цифра? Когда появились товарные знаки, то “Спартак” зарегистрировал классический ромб. Когда хозяином клуба стал Червиченко, то разговоров о столетии вообще не было. В этом случае Озеров начал требовать плату за пользование товарным знаком. Тогда клуб сделал следующую вещь — создали совершенно другой товарный знак».