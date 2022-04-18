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12:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ловчев: Для кого это день столетия? Надо взять книгу основателя «Спартака» и почитать всем в клубе

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев рассказал «СЭ» о своем отношении к столетию «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

18 апреля 2022 года московскому клубу исполнилось 100 лет.

«Для кого это день столетия? — сказал Ловчев “СЭ”. — Надо взять книгу основателя “Спартака” Николая Петровича Старостина и всем в клубе почитать. До 19 апреля 1935 года не существовало “Спартака”. Старостина позвали к руководителю ВЛКСМ, который просил о создании спортивного общества. Были футбольные команды — “Красная Пресня”, “Пищевик”, где играли Старостины. Эти команды потом вошли в “Спартак”. Почему появилась эта цифра? Когда появились товарные знаки, то “Спартак” зарегистрировал классический ромб. Когда хозяином клуба стал Червиченко, то разговоров о столетии вообще не было. В этом случае Озеров начал требовать плату за пользование товарным знаком. Тогда клуб сделал следующую вещь — создали совершенно другой товарный знак».

Евгений Ловчев также рассказал о встрече ветеранов московского «Спартака».

«Никита Павлович Симонян 16 апреля собирал в ресторане ветеранов “Спартака”. Там присутствовала дочь Старостина. Она сказала: “Конечно, “Спартак” родился 19 апреля 1935 года. И это дело всей жизни моего отца”. Вот и вся история. Когда на весах стоят Старостин и Симонян на одной стороне и Червиченко, Федун на другой. Конечно, для меня выбор очевиден», — добавил Ловчев.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России.

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