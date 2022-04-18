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13:03 (мск), источник: ТАСС

РФС не будет рассматривать потасовку между футболистами «Сочи» и «Локомотива» в матче РПЛ

Инцидент не будет рассмотрен, так как подобное нарушение не отмечено в рапорте делегата.

Сочи
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании не будет рассматривать инцидент с потасовкой в подтрибунном помещении между игроками «Сочи» и московского «Локомотива» во время матча 25-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку данное нарушение не было зафиксировано в рапорте делегата встречи.

Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«Рассмотрим красные карточки Кухты и Родриго, футболисты приглашены на заседание, — сказал Григорьянц. — Будет ли рассмотрена потасовка в подтрибунном помещении? В рапорте делегата подобное дисциплинарное нарушение не указано, поэтому мы рассматривать не будем».

17 апреля «Сочи» дома сыграл вничью с «Локомотивом» — 2:2. Во втором тайме после единоборства в штрафной площади хозяев на газоне оказались нападающий «Локомотива» Ян Кухта и защитник сочинцев Родриго. Кухта сделал движение коленом в грудь лежавшему Родриго, после чего бразилец отмахнулся от соперника ногой.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев после помощи судей, работавших на системе видеоассистента рефери (VAR), на 60-й минуте удалил с поля обоих игроков, после удалений в подтрибунном помещении произошла стычка с участием нескольких футболистов команд.

Как сообщил ТАСС Григорьянц, заседание КДК пройдет в очном формате 21 апреля.

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