«Зенит» будет добираться до Краснодара через Ставрополь

В этот город сине-бело-голубые накануне игры полетят на самолете, после чего пересядут на автобус и поедут в Краснодар.

Тем же маршрутом «Зенит» будет возвращаться в Санкт-Петербург.

В понедельник Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ до 25 апреля. Под ограничениями находится и аэропорт Краснодара.