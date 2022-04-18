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13:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» будет добираться до Краснодара через Ставрополь

Как стало известно «СЭ», «Зенит» отправится на матч 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» через Ставрополь.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

В этот город сине-бело-голубые накануне игры полетят на самолете, после чего пересядут на автобус и поедут в Краснодар.

Тем же маршрутом «Зенит» будет возвращаться в Санкт-Петербург.

В понедельник Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ до 25 апреля. Под ограничениями находится и аэропорт Краснодара.

«Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» — пятый с 39 баллами.

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