Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорном матче
Кавазашвили признался, что «Спартак» сыграл договорняк с «Черноморцем» в чемпионате СССР.
Кавазашвили признался, что «Спартак» сыграл договорняк с «Черноморцем» в чемпионате СССР.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью печатной версии издания «Метро» рассказал о договорном матче команды в чемпионате СССР.
Кавазашивили описал ход игры против одесского «Черноморца» в сезоне-1970.
— «Спартак» не играл договорняки. Но при мне один матч ребята продали. Встреча с «Черноморцем» на финише чемпионата 1970 года. Одесситы боролись за выживание, а мы при любом результате занимали третье место. Они до матча такие «чудеса» творили — девочек к нам в номера подсылали за день до игры, — рассказал голкипер.
Ветеран «Спартака» добавил, что заподозрил неладное в первом тайме, когда команда вчистую проигрывала центр поля и ему приходилось много работать. В перерыве Кавазашивили и защитник москвичей Евгений Ловчев обратились к тренеру Никите Симоняну. Однако ни он, ни пришедший на разговор Николай Старостин подозрения в договорняке не поддержали.
— В конце первого тайма забрал в прыжке у нашего нападающего мяч. А он орет благим матом: «Что же ты, б****, Анзор все берешь и берешь?!» Когда на второй тайм вышли, я уже злой был. На последних минутах нам все же забили, проиграли — 0:1. В раздевалке все были убитые. И тут кто-то очень громко сказал: «Вы хоть бы поделились деньгами!» Хотел даже заканчивать после этого матча.
«Спартак» в понедельник празднует 100-летие клуба. Команда — 10-кратный чемпион России, в последний раз она выигрывала трофей в сезоне-2016/17.