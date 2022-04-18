Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорном матче

— В конце первого тайма забрал в прыжке у нашего нападающего мяч. А он орет благим матом: «Что же ты, б****, Анзор все берешь и берешь?!» Когда на второй тайм вышли, я уже злой был. На последних минутах нам все же забили, проиграли — 0:1. В раздевалке все были убитые. И тут кто-то очень громко сказал: «Вы хоть бы поделились деньгами!» Хотел даже заканчивать после этого матча.