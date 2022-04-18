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13:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» признался в участии в договорном матче

Кавазашвили признался, что «Спартак» сыграл договорняк с «Черноморцем» в чемпионате СССР.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью печатной версии издания «Метро» рассказал о договорном матче команды в чемпионате СССР.

Кавазашивили описал ход игры против одесского «Черноморца» в сезоне-1970.

— «Спартак» не играл договорняки. Но при мне один матч ребята продали. Встреча с «Черноморцем» на финише чемпионата 1970 года. Одесситы боролись за выживание, а мы при любом результате занимали третье место. Они до матча такие «чудеса» творили — девочек к нам в номера подсылали за день до игры, — рассказал голкипер.

Ветеран «Спартака» добавил, что заподозрил неладное в первом тайме, когда команда вчистую проигрывала центр поля и ему приходилось много работать. В перерыве Кавазашивили и защитник москвичей Евгений Ловчев обратились к тренеру Никите Симоняну. Однако ни он, ни пришедший на разговор Николай Старостин подозрения в договорняке не поддержали.

— В конце первого тайма забрал в прыжке у нашего нападающего мяч. А он орет благим матом: «Что же ты, б****, Анзор все берешь и берешь?!» Когда на второй тайм вышли, я уже злой был. На последних минутах нам все же забили, проиграли — 0:1. В раздевалке все были убитые. И тут кто-то очень громко сказал: «Вы хоть бы поделились деньгами!» Хотел даже заканчивать после этого матча.

«Спартак» в понедельник празднует 100-летие клуба. Команда — 10-кратный чемпион России, в последний раз она выигрывала трофей в сезоне-2016/17.

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