Уткин: странно судить «Спартак» за выбор даты юбилея. Сейчас люди даже пол себе выбирают

«Итак, ФК “Спартак” сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения “Спартака” видится 1935-й. Когда он, собственно, стал “Спартаком”.



Но и вправду были команды, по отношению к которым “Спартак” стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м семьдесят три, если доживу.



Но история, строго говоря, не наука, и время наше остаётся до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол, и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», — написал Уткин в своём телеграм-канале.