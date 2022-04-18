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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: странно судить «Спартак» за выбор даты юбилея. Сейчас люди даже пол себе выбирают

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу 100-летия московского «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Итак, ФК “Спартак” сегодня празднует столетний юбилей. Мне, как и Никите Павловичу Симоняну, годом рождения “Спартака” видится 1935-й. Когда он, собственно, стал “Спартаком”.

Но и вправду были команды, по отношению к которым “Спартак” стал правопреемником. Мне исполнится в 2035-м семьдесят три, если доживу.

Но история, строго говоря, не наука, и время наше остаётся до известной степени свободным. Согласитесь, если сейчас человек может выбирать себе пол, и для этого существует масса промежуточных вариантов, то было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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