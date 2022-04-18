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13:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» будет добираться на игру с «Ростовом» на поезде

По информации «СЭ», «Спартак» будет добираться на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» на поезде.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч москвичей с ростовским клубом состоится 24 апреля в Ростове. Начало — в 16.30 мск.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко, «Ростов» располагается строчкой ниже, имея в активе такое же количество очков.

Воздушное пространство на юге и в центре России закрыто с 24 февраля.

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