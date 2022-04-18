«Спартаку» правда 100 лет? Почему тогда ветераны считают иначе? А что говорил основатель клуба?

18 апреля 2022 года московский «Спартак» отмечает столетие клуба: в этот же день в 1922-м команда МКС (Московский кружок спорта, предшественник «Спартака») провела свой первый футбольный матч. С юбилеем красно-белых уже поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин, а Останкинская телебашня в Москве окрасилась в красно-белые цвета.

Для «Спартака» это настоящий праздник — в России не так много клубов, способных похвастаться настолько долгой историей. Но кое-кто считает, что 100-летний юбилей красно-белых, на самом деле, всего лишь надуманная история.

О чем вообще идет речь?

Некоторые ветераны «Спартака» не признают столетие клуба. Главный среди них — Евгений Ловчев

По мнению легендарного полузащитника «Спартака», карьера которого пришлась на 70-е, историю клуба необходимо отсчитывать с 1935 года, а не 1922-го.

«Я не знаю откуда это 100-летие взялось. Версия создания “Спартака” всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество “Спартак”. До этого никакого футбольного клуба “Спартак” не существовало. Был “Пищевик”, была “Красная Пресня”. Это я слышал из уст [основателя клуба] Николая Петровича Старостина. Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован “Спартак”. Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: “Надо создать общество наподобие “Динамо”, — рассказывал Ловчев на днях “КП”.

По словам бывшего игрока красно-белых, его мнение разделяют и другие ветераны «Спартака». В том числе Никита Симонян, вошедший в историю как лучший бомбардир клуба в чемпионатах СССР, если брать показатели одного сезона.

«После Старостина, главным патриархом “Спартака” для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия. 16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов “Спартака” под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаем».

«Вчера на мероприятии в ресторане были футболисты, которые в 69 году выигрывали чемпионат, и была дочь Старостина, Елена Николаевна, которая сказала: “Спартак” родился 19 апреля 1935 года и это детище моего отца», — добавлял Ловчев уже в эфире «Матч ТВ».

Так «Спартаку» исполняется 100 лет или 87?

Все зависит от того, как посмотреть на историю возникновения клуба. Название «Спартак» действительно появилось только в 1935 году, но все не так просто: физкультурно-спортивное общество «Спартак» создавалось на основе кружков спорта «Промкооперации». Футбольная команда (к ней имел прямое отношение Николай Старостин) с таким именем уже существовала.

Из-за необходимости находить спонсоров (с 1926 года команды должны были приписываться к конкретному производству — например, заводу или фабрике) команда в 20−30-е носила имя сначала «Пищевики», а затем «Дукат» — костяк футболистов по сути ссылали из одного клуба (конечно, не в современном понимании этого слова) в другой.

До этого команда называлась «Красная Пресня» (название появилось по географическому признаку), а еще раньше — Московский кружок спорта. Преемственность, на которую ссылается нынешнее руководство «Спартака», действительно очевидна, но сам клуб с ромбиком и нынешним названием начал существование лишь в 1935 году.

При большом желании можно принять обе версии о дате основания «Спартака» — однозначного ответа в данной ситуации просто нет.

Непонятно лишь, почему преемственность «Спартака», по нынешней официальной версии, обрывается на 1922 году. Московскому кружку спорта предшествовало «Русское гимнастическое общество “Сокол” (здесь в 1917-м начал свою карьеру Старостин), а еще прежде — просто “Русское гимнастическое общество”. В таком случае можно посчитать, что столетие “Спартак” должен был отмечать еще в 1983 году.

А как ведут отсчет другие известные клубы России?

Евгений Ловчев ссылается на слова Николая Старостина о том, что «Спартак» появился в 1935 году. В тех воспоминаниях, которые дошли до нас, основатель красно-белых действительно говорит по большей части про 35-й, но это объяснимо — Старостин как руководитель причастен именно к появлению «Спартака» в нынешнем понимании.

А как в аналогичных ситуациях действуют другие ведущие клубы России? ЦСКА, например, праздновал свое 100-летие в 2011 году, хотя тут тоже есть о чем поспорить. В 1911-м в Обществе любителей лыжного спорта (ОЛЛС) была лишь организована футбольная секция. Впоследствии команда перешла под ведомство Красной армии, а название ЦДКА получила лишь в 1928 году — спустя 17 лет.

В случае «Зенита» споров было еще больше — в конце прошлого века был целый список вариантов с годом основания клуба (от 1914 до 1939). В итоге в Петербурге остановились на 1925-м — организации первых футбольных команд физкультурного кружка Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина.