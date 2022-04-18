Почему «Спартак» вообще назвали «Спартаком»? Есть три версии, которые противоречат друг другу

Сегодня московский «Спартак» празднует юбилей. Самому популярному клубу России — 100 лет.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года под названием МКС («Московский клуб спорта») и впредь неоднократно менял имя («Красная Пресня», «Пищевик», Промкооперация«, “Дукат”), пока 14 ноября 1934 года не остановился на окончательном варианте — “Спартак”.

Но почему клуб назвали именно так? Вспоминаем все известные версии.

Знаменитая легенда о романе Джованьоли «Спартак». Правда ли, что Старостин вдохновился книгой?

Самая популярная версия о поиске названия для клуба связана с историческим романом итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли «Спартак» — о восстании угнетенных Римской республикой народностей. Она похожа на красивую легенду, наверное, поэтому и прижилась в умах большинства болельщиков.

«После длительных споров и бесконечного количества предложений судьбу названия решила книга Джованьоли “Спартак”, к месту попавшая на глаза Николаю, когда инициативная группа футболистов собралась у него на квартире для обсуждения этого вопроса», — писал Андрей Старостин в своей книге «Встречи на футбольной орбите».

Нам нужен девиз, отображающий лучшие качества личности атлета: мужество, волю к победе, стойкость в борьбе, ловкость и силу, верность идее. Вождь римских гладиаторов имел все эти достоинства. Предлагаю назвать общество “Спартак”! — сказал Николай, подняв книгу вверх.

Всем понравилось. На том и порешили".

Старостин говорил, что вдохновился поездкой в Германию. Чем его впечатлили немецкие коммунисты

Впрочем, сам Николай Старостин, как ни странно эту версию опровергал. В своей книге «Футбол сквозь годы» он писал, что на идею названия клуба его вдохновило немецкое рабоче-спортивное объединение «Спартак».

«Появилось много версий, некоторые из которых успели стать легендами, о том, как и почему новорожденному дали имя “Спартак”. А что было в действительности? В Промкооперацию входило более десятка союзов различных отраслей: швейный, кожевенный, текстильный, пищевой… Нужно было найти одно, всех объединяющее, название. Но что правда, то правда: искали его в муках. Мы с братьями и друзьями подолгу сидели вечерами у меня дома и ломали себе голову», — писал Старостин.

«В памяти сохранилась поездка сборной Советского Союза в Германию в 1927 году, где нас принимали рабочие-спортсмены, объединенные в клуб “Спартак”. У них был значок — поднятая рука с твердо сжатым кулаком. Я часто вспоминал впечатляющее зрелище: сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. “Спартак” — в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый дух. Оно показалось мне очень подходящим. Конечно, я знал, кто такой Спартак. Но, признаюсь, прочитал знаменитую книгу Джованьоли уже после того, как все было решено».

Судя по словам Старостина, рабочие-спортсмены, принимавшие СССР, входили в коммунистическую организацию «Союз красных фронтовиков» (Ротфронт): на гербе «СКФ» красовался сжатый кулак, а представители этой организации приветствовали друг друга приподнятыми сомкнутыми кулаками.

С небольшими поправками эту версию подтверждал и Никита Симонян.

«Говорили и то, что Александр Косарев, секретарь ЦК комсомола, участвовавший в основании клуба, предложил название “Спартак”, поскольку в те годы Гитлеру в Германии противостояло спартаковское движение», — утверждал Симонян.

Члены СКФ, который в конце 20-х признали запрещенным в Германии, и правда участвовали в ожесточенных уличных столкновениях с штурмовыми отрядами НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) до тех пор, пока коммунистическую организацию полностью не уничтожили.

О связи названия «Спартака» с немецкой политикой упоминал и Владимир Маслаченко:

«Старостин сказал: “Мы назвали его так в честь оппозиционного молодежного движения Эрнста Тельмана в Германии, которое тоже называлось “Спартак”. В это закладывалась скрытая контрдинамовская идея, но этого никто не должен был понимать, иначе название бы ни при каких обстоятельствах не прошло. Отсюда и романтическая выдумка про Джованьоли”.

Эрнст Тельман

Правда, знаменитый вратарь и комментатор немного напутал с подробностями. Оппозиционным движением «Союз Спартака» (левое крыло независимой социал-демократической партии Германии), о котором говорил Маслаченко, рулили Роза Люксембург и Карл Либкнехт. А Тельман лишь поддерживал его. Он был лидером Коммунистической партии, которая образовалась в 1919 году на базе «Союза Спартака» (прекратившего существование в тот же год), а также возглавлял организацию СКФ.

Малоизвестная альтернативная версия. «Спартак» правда назвали в честь «Спарты»?

Есть еще одна версия, опровергающая легенду с книгой. Она малоизвестная, однако при этом не менее интересная. По словам Евгения Ловчева, «Спартак» обязан своим названием чешской «Спарте».

«В советские времена обязательными во всех командах были часы так называемой политико-воспитательной работы. Нам, футболистам, надо было разъяснять руководящую роль партии и правительства. В “Спартаке” эти часы “вел” обычно Старостин. Николай Петрович, сколько помню, не так уж и часто затрагивал темы коммунистического руководства страны, больше касаясь тем чисто футбольных или исторических.



Как-то я спросил и о том, откуда взялся “Спартак”, кто придумал название, что оно обозначает. Николай Петрович ответил, что “писательская” версия — не основная. Перебирая названия, ища варианты, братья наткнулись на чешскую “Спарту”, довольно известный клуб с богатой историей.



Не претендую на то, чтобы эта версия считалась основной, но то, что об этом говорил Старостин, — факт».