«Очередной эксперимент с тренером не удался»: Газзаев — о «Спартаке»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о последних результатах «Спартака» в РПЛ.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о последних результатах «Спартака» в РПЛ.
Специалист поздравил «Спартак» с юбилеем и заявил, что к столетию клуб должен был подойти с другими результатами.
«Игра против “Рубина” абсолютно не понравилась. Футболисты москвичей старались играть только навесами, что на них не похоже. Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, так как в таком клубе должен работать специалист с серьезными результатами за плечами», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
С декабря 2021 года «Спартак» возглавляет итальянский специалист Паоло Ваноли. После 25 туров столичный клуб занимает десятое место в чемпионате России, набрав 31 очко.