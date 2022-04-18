«Очередной эксперимент с тренером не удался»: Газзаев — о «Спартаке»

Специалист поздравил «Спартак» с юбилеем и заявил, что к столетию клуб должен был подойти с другими результатами.

«Игра против “Рубина” абсолютно не понравилась. Футболисты москвичей старались играть только навесами, что на них не похоже. Очередной эксперимент с главным тренером не очень удался, так как в таком клубе должен работать специалист с серьезными результатами за плечами», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».