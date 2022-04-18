РПЛ: «Ахмат» отозвал письмо с просьбой о переносе матча с ЦСКА

«РПЛ обсудила с ФК “Ахмат” и ПФК ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура “Ахмат” — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить ВАР на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе.