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20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РПЛ: «Ахмат» отозвал письмо с просьбой о переносе матча с ЦСКА

Грозненский «Ахмат» отозвал письмо с просьбой о переносе матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против московского ЦСКА с 1 мая на 30 апреля, сообщает пресс-служба лиги.

Ахмат
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«РПЛ обсудила с ФК “Ахмат” и ПФК ЦСКА, основным вещателем и РФС возможность переноса матча 27-го тура “Ахмат” — ЦСКА с 1 мая на 30 апреля по просьбе клуба из Грозного.

Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить ВАР на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе.

«Ахмат» отозвал свое письмо с просьбой о переносе. Игра состоится 1 мая", — сообщает пресс-служба РПЛ.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ахмат» — восьмой (32 очка).

Премьер-лига 2021/2022
Тур 27, 1.05.2022, 19:00

Ахмат-ЦСКА-
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