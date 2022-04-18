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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Воронин рассказал, как расставался с московским «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал об уходе из московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«22-го числа я переподписал контракт, 23-го у нас была фотосессия тренерского штаба. 24-го числа всё это должно было выйти. Руководство мне всегда помогало, и в этом случае тоже. Я сказал Шварцу: “Надеюсь, ты меня поймёшь, я не могу больше работать”. Руководству клуба тоже сказал. Никаких проблем не было», — сказал Воронин в интервью на YouTube-канале «Красава».

Напомним, Воронин работал в тренерском штабе Сандро Шварца с 14 октября 2020 года. Ранее он выступал за бело-голубых как футболист в период с 2010 по 2014 год. О расторжении контракта Воронина с «Динамо» стало известно 1 марта.

«Динамо» в 25 матчах набрало 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (55).

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