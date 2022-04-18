Андрей Воронин рассказал, как расставался с московским «Динамо»

«22-го числа я переподписал контракт, 23-го у нас была фотосессия тренерского штаба. 24-го числа всё это должно было выйти. Руководство мне всегда помогало, и в этом случае тоже. Я сказал Шварцу: “Надеюсь, ты меня поймёшь, я не могу больше работать”. Руководству клуба тоже сказал. Никаких проблем не было», — сказал Воронин в интервью на YouTube-канале «Красава».