Александр Мостовой рассказал, что его бесит в тренере Викторе Гончаренко

«Гончаренко в “Урале”? Не знаю. Я в Гончаренко ничего такого не вижу. Где бы он ни работал, его везде увольняли. В принципе, ничего и не добивался. Другое дело, что всегда где-то всплывал по непонятным причинам. Вот, что меня сильно бесит: когда из одной команды увольняют, а через недели две он появляется в другой команде. Это вообще безобразие, я этого не понимаю. Я ещё в Испании такой период застал: одного тренера убрали, а он в другую команду ушёл сразу. Как так?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.