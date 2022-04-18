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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой рассказал, что его бесит в тренере Викторе Гончаренко

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном возвращении бывшего главного тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Гончаренко в Российскую Премьер-Лигу.

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Источник: Чемпионат.com

«Гончаренко в “Урале”? Не знаю. Я в Гончаренко ничего такого не вижу. Где бы он ни работал, его везде увольняли. В принципе, ничего и не добивался. Другое дело, что всегда где-то всплывал по непонятным причинам. Вот, что меня сильно бесит: когда из одной команды увольняют, а через недели две он появляется в другой команде. Это вообще безобразие, я этого не понимаю. Я ещё в Испании такой период застал: одного тренера убрали, а он в другую команду ушёл сразу. Как так?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко может возглавить «Урал», если команда останется в РПЛ.

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