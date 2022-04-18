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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Зените» не увидели причин поздравлять «Спартак» со столетием

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что не видит причин поздравлять московский «Спартак» со 100-летним юбилеем футбольного клуба.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока ещё преждевременно», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».

Идею не праздновать 100-летний юбилей «Спартака» ранее поддержали ряд ветеранов команды, в их числе Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили. Также против празднования 100-летия клуба высказались известные телекомментаторы Дмитрий Губерниев и Василий Уткин, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее сегодня со столетием футбольного клуба «Спартак» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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