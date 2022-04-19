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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Скаут «Зенита»: если русский защитник при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин высказался о дефиците качественных центральных защитников с российским паспортом.

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Источник: РИА "Новости"

«Если русский защитник при ходьбе не падает — уже повод обратить внимание. Если серьезно, то мы не ведем абсолютно всех центральных защитников. Если есть русский вариант — замечательно, но их реально мало. Эту позицию для топ-клуба сложно русифицировать. К счастью, у нас сейчас один из двух сильнейших центральных защитников-россиян — Дмитрий Чистяков.

Почему качественных российских защитников мало? Я могу только строить гипотезы. Одна из них — у нас редко молодых центральных защитников выводят в топ-клубе на игру, а еще реже не в тройке, а в двойке, где ответственность выше. Другая гипотеза — в топ-клубах сильные академии, и они часто доминируют на детско-юношеском уровне. Игр с сопоставимым уровнем сопротивления не так много — сильно меньше тех матчей, в которых эти академии побеждают с крупным счетом. Защитники пасуют часто в этих матчах, но непосредственные оборонительные обязанности выполняют редко. Может, в этом причины. Я могу только предполагать», — приводит слова Шипулина «Спорт-Экспресс».

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