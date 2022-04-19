У Ваноли в «Спартаке» всего 8 очков за 7 матчей в РПЛ. Хуже начинал только один тренер

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в РПЛ и из-за победы «Ростова» опустился на 10-е место в турнирной таблице. Под руководством Паоло Ваноли красно-белые вообще имеют печальную статистику: две победы, две ничьих и три поражения. Вдобавок — два из трёх поражений были в дерби: с ЦСКА и «Локомотивом». Так что всего за семь стартовых матчей итальянского специалиста в РПЛ «Спартак» набрал лишь восемь очков. А сколько за такой же период было у его предшественников?

Георгий Ярцев — 16 очков

В 1996-м Ярцев возглавил «Спартак» — и под его руководством команда начала действительно мощно. За семь туров в чемпионате России «Спартак» набрал 16 очков. Единственное поражение — от «Балтики» 0:1, ничья — с ЦСКА 0:0. Команда при Ярцеве в итоге завершила сезон на первом месте.

Олег Романцев — 16 очков

Возвращение специалиста в «Спартак» пришлось ещё на конец 1996 года, когда команда в заключительном матче переиграла «Аланию» 2:1. А за шесть матчей следующего сезона она проиграла лишь однажды — «КАМАЗу» 1:2, плюс была ничья с «Тюменью» 2:2. В итоге, как и у Ярцева, у Романцева в первых семи матчах чемпионата России 16 очков. И, как и Ярцев, Романцев после такого старта выиграл с командой золотые медали.

Андрей Чернышов — 12 очков

Неожиданно, но даже проработавший в «Спартаке» всего 10 туров Чернышов за семь матчей смог набрать больше очков, чем Ваноли. Команда начала с поражения от «Ростова» 2:3, но затем исправила положение. Соответствующий календарный отрезок она провела со статистикой в четыре победы и три поражения. Но это не позволило специалисту удержаться на посту главного тренера.

Владимир Федотов — 8 очков

Федотов сменил Чернышова и был исполняющим обязанности, но до конца сезона успел провести на тренерском посту ровно семь матчей. За этот календарный отрезок команда выдала ровно такую же статистику, как и при Ваноли. Любопытно, что два последних матча были откровенно провалены — 0:3 от «Алании» и 0:2 от «Торпедо-Металлург». Зато с ЦСКА подопечные Федотова сыграли вничью — 0:0.

Невио Скала — 14 очков

Итальянец начинал в «Спартаке» убедительно. За семь туров команда проиграла только московскому «Торпедо» (1:2) и сыграла вничью с «Динамо» (2:2) и «Сатурном» (2:2), а остальные матчи выиграла. Особенно яркой получилась победа над «Амкаром» со счётом 6:0. Правда, на старте соревнований подопечные Скалы имели не самый сложный график. Удачный старт не принёс ощутимых результатов на финише, до которого итальянский специалист даже не доработал.

Александр Старков — 11 очков

Специалист начал свою карьеру в «Спартаке» с поражения в дерби с ЦСКА (1:2). Но после этого команда исправилась: три победы, две ничьих и одно поражение. Однако глобально такой старт клубу не помог — Старков принял «Спартак» на восьмом месте, на восьмом же клуб и завершил чемпионат.

Станислав Черчесов — 19 очков

Тогда ещё не тренировавший сборную России Станислав Саламович стартовал в «Спартаке» почти идеально. Он принял команду летом 2007-го и быстро вывел её на первое место в турнирной таблице. За семь туров клуб набрал 19 очков, лишь раз сыграв вничью — со скромным «Лучом» (1:1). При этом подопечные Черчесова переиграли «Зенит» (3:1). Но отличный старт не помог «Спартаку» стать чемпионом — из-за неудач в концовке чемпионата красно-белые довольствовались вторым местом.

Микаэль Лаудруп — 10 очков

Старт в «Спартаке» для Лаудрупа получился противоречивым. Трижды команда победила, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Но самой важной получилась игра с ЦСКА (1:0), которая прервала серию из 17 матчей (7,5 года) без побед над армейцами. «Спартак» в том сезоне занял восьмое место, а датчанин проработал в московском клубе меньше года и уступил своё место Валерию Карпину.

Валерий Карпин — 13 очков

Приход нынешнего тренера сборной России вдохнул в «Спартак» новую жизнь. Команда неудачно начала розыгрыш чемпионата в 2009-м, но за семь матчей под руководством Карпина одержала четыре победы. Специалист настолько перевернул этим рывком ситуацию, что уже к 13-му туру команда вышла на второе место в турнирной таблице, на котором в итоге и завершила розыгрыш.

Унаи Эмери — 12 очков

Испанский тренер пришёл в «Спартак» сразу после переходного на систему «осень-весна» сезона. Старт работы в московском клубе получился неоднозначным. На четыре победы пришлись три поражения. Но все три — очень болезненные. Команда проиграла «Зениту» (0:5), «Тереку» (1:2) и «Локомотиву» (1:2). Специалист проработал всего лишь 17 туров и был отправлен в отставку, а ещё запомнился по той самой реплике Артёма Дзюбы про «тренеришку».

Дмитрий Гунько — 4 очка

Попытка поработать в московском «Спартаке» завершилась для специалиста тотальным провалом. Единственную победу удалось вымучить в матче с «Крыльями Советов» (1:0), а ничья пришлась на игру с «Локомотивом» (0:0). Гунько принял команду на третьем месте, но неудачный финиш чемпионата России привёл к тому, что «Спартак» завершил его лишь на пятой позиции.

Мурат Якин — 15 очков

Летом 2014-го швейцарец возглавил «Спартак». И старт получился впечатляющим — за семь туров команда одержала пять побед. Был повержен ЦСКА (1:0), в следующем дерби красно-белые переиграли «Динамо» (2:1). Правда, были и провал в игре с «Краснодаром» (0:4), и поражение от «Амкара» (0:2). Однако в том числе благодаря удачному старту команда смогла не опуститься ниже шестого места по итогам сезона.

Дмитрий Аленичев — 13 очков

Экс-игрок «Спартака» занял место тренера летом 2015 года и начал здорово. За семь туров команда набрала 13 очков, одержав четыре победы. Из негатива — поражение 1:2 в дерби с ЦСКА. А вот вторая часть сезона получилась скомканной — и московский клуб завершил сезон на пятом месте.

Массимо Каррера — 16 очков

Итальянец классно начал в «Спартаке», за семь туров потерпев всего одно поражение — от «Уфы» (0:1). Также команда сыграла вничью с «Рубином», а в остальных матчах переигрывала соперников. Более того, четыре победы получились сухими, при этом удалось обыграть «Локомотив» (1:0) и «Краснодар» (2:0). Неплохой старт позволил подопечным Карреры закрепиться на первом месте, а в итоге команда выиграла чемпионат.

Олег Кононов — 17 очков

Несмотря на критику от болельщиков, Кононов начинал в «Спартаке» очень удачно. Он одержал пять побед и дважды сыграл вничью. Очки были потеряны только в матчах с «Краснодаром» (1:1) и «Зенитом» (1:1). Зато были выиграны два московских дерби: с «Локомотивом» (2:1) и «Динамо» (1:0). Как итог — к концу сезона Кононов поднял команду с седьмого места на пятое.

Доменико Тедеско — 8 очков

Тедеско очень полюбился фанатам «Спартака», но начинал очень тяжело (как и Ваноли). Команду лихорадило от крупной победы над «Локомотивом» (3:0) до провала в матче с «Ростовом» (1:4). Было и поражение от «Зенита». Но удержать «Спартак» на седьмом месте немецкий специалист всё-таки смог, а в следующем сезоне взял серебро.

Руй Витория — 10 очков

Предшественник Ваноли начинал в «Спартаке» не очень стабильно. За семь стартовых туров нынешнего сезона он одержал три победы. Правда, добыты они были в матчах с аутсайдерами и середняками — с «Крыльями Советов» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Химками» (3:1). Несмотря на довольно простой график, команда потеряла слишком много очков. Поэтому Витория покинул клуб уже перед зимней паузой.

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Хуже Ваноли первые семь матчей в чемпионате провёл только один тренер. Ещё двое — на таком же уровне. Но примеры Тедеско и Федотова показывают, что ситуацию исправить ещё реально.