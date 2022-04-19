Карпин объяснил, почему переход РПЛ на систему «весна-осень» не имеет смысла

«Как отношусь к идее вернуться к модели чемпионата “весна-осень”? Честно говоря, не вижу ни одного преимущества. В принципе, разницы никакой. Когда мы играли “весна-осень”, то начинали сезон в конце февраля или начале марта, а заканчивали в конце ноября или начале декабря. Сейчас происходит ровно то же самое, только последние матчи сезона проходят в мае, а раньше они происходили в ноябре-декабре. Как мы знаем, в эти месяцы в нашей стране может быть что угодно — снег, температура минус 20 градусов. А переносить последние матчи сезона некуда, потому что последний тур должен проводиться в один день, в одно время. В мае таких форс-мажоров не будет. Поэтому не вижу плюсов от возвращения на модель “весна-осень”, — сказал Карпин в эфире “Авторадио”.