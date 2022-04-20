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12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Паника и хаос в РПЛ. Нам предлагают реформы, которые только навредят России

Зачем двигаться в сторону Азии, если мы еще в Европе?

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Никто не скрывает: куча рабочих групп внутри РПЛ прорабатывает сценарии реформ. Некоторые — аккуратные и оперативные, другие — безумные и радикальные, вызывающие ощущение паники и даже хаоса. Идею из второго списка недавно озвучил агент Тимур Гурцкая. Если тезисно — нужно поднимать четыре команды из ФНЛ и делить вышку на два уровня. Не совсем понятно как они будут взаимодействовать, но итог один — 20 команд, которые постепенно перейдут на систему «весна-осень». Это глобальный шаг к Азии, где многие играют по такому графику.

Но подождите секунду. Кажется, мы проскочили момент, где УЕФА официально забанил российские клубы в своих турнирах. Никаких официальных заявлений от них не поступало. Сейчас мы имеем только одну фактическую формулировку: Россия отстранена от участия в еврокубках в этом сезоне. Всё. Ни слова про следующий, ни слова про глобальную перспективу. А судя по недавней риторике Александра Дюкова, настрой у них позитивный. Россия должна остаться частью европейской семьи, страну не лишили членства в ФИФА, а УЕФА этот вопрос пока даже не поднимает. То есть к 20 апреля — мы продолжаем отбор в еврокубки. И вопрос: зачем нам глобальные изменения прямо сейчас?

Источник: РИА "Новости"

Президент РФС Александр Дюков и президент УЕФА Александер Чеферин

Хорошо, даже при реалистичном сценарии Россию не ждут в Европе в следующем сезоне. Это вероятно, если к концу мая напряженность в мире действительно не спадёт. Но это не означает, что страну банят бессрочно. И точно не означает, что нужно бросаться в крайности, менять внутренний турнир и заявляться в азиатскую Лигу чемпионов.

Это как раз тот случай, когда мы можем сами себе навредить. Показать суперсилу и независимость, чтобы потом побеждать «Аль-Садд» или «Виссел Кобе»? Это пойдёт в плюс нашему развитию? Вряд ли. Кто-то вспомнит хотя бы одну азиатскую сборную, которая в XXI веке показывала стабильный результат на чемпионатах мира? Например, постоянно выходила в плей-офф? Нет. Потому что таких нет. Из-за низкого уровня сопротивления и конкуренции. И если там окажется Россия, то мы продолжим путь деградации. Зато не прогнёмся под европейским злом. Специфический выбор.

Источник: РИА "Новости"

Оптимальное решение сейчас — рассматривать развитие только на период ближайшего сезона. К лету должно быть понятно будущее российского футбола в долгосрочной перспективе. И если оно связано с Европой (пусть и не в сезоне-2022/2023), то можно воссоздать Кубок РПЛ, придумать что-то ещё, сыграть с Ираном, но точно не идти к глобальным переменам. Потерпеть год и вернуться обратно. Если с Азией, то всё хорошо продумать — и только тогда запускать процесс реформ. Но чтобы их обсуждала не рабочая группа из нескольких клубов, а РФС вместе пулом разных людей. Ближайший сезон для этого точно никуда не денется.

А вот резкие реформы и громкие заявления вызовут только отторжения того самого УЕФА, куда мы должны вернуться ради собственного развития. Очень не хочется прощаться с европейским футболом на много лет.

Автор: Дмитрий Зимин

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