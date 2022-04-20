Главное качество, которое «Спартак» потерял без Тедеско. Чему не научили Витория и Ваноли

Какими качествами должна обладать команда, чтобы бороться за трофеи? Ответ кажется очевидным: высоким индивидуальным мастерством футболистов и поставленной игрой. Но этого недостаточно. У настоящих победителей и характер — чемпионский. Это значит, что они, помимо всего прочего, умеют вытаскивать неудачно складывающиеся матчи, одерживать волевые победы.

Что с волевыми качествами у «Спартака» в этом сезоне?

«Спартак» в год столетия собирался побороться за золотые медали, но за пять туров до финиша сезона РПЛ занимает лишь десятое место. Не меньше поражает и другой результат красно-белых. Точнее, его отсутствие. Оказывается, в этом чемпионате России только у двух команд нет волевых побед — у «Спартака» и «Урала». Ни Руй Витория, ни сменивший его Паоло Ваноли не выигрывали, уступая в счёте по ходу матча.

Более того, «Спартак» вообще тяжело отыгрывается. Всего в четырёх случаях команда уходила от поражения и набрала четыре «волевых» очка благодаря ничьим. В том числе в последней домашней игре с «Рубином». Об отсутствии менталитета победителя говорил после игры и сам Ваноли.

При Витории красно-белые одержали волевую победу только в выездном матче группового этапа Лиги Европы с «Наполи». Да и там помогло удаление у соперника при счёте 1:0 в пользу итальянцев. Пока неаполитанцы играли вдесятером, москвичи забили дважды. Ваноли в этом смысле вообще нечем похвастаться. Хотя у «Спартака» были все шансы дожать ослабленный отъездом легионеров «Рубин».

А как было при Тедеско?

Совсем другую статистику красно-белые имели в прошлом сезоне под руководством Доменико Тедеско.

«Спартак» был самой волевой командой РПЛ с большим отрывом. Тогда, уступая в счёте, вице-чемпионы России набрали в общей сумме 22 очка: шесть раз выиграли и четыре раза сыграли вничью. Для сравнения — поделившие второе-третье места в этом рейтинге «Зенит» и ЦСКА завоевали лишь по 11 «волевых» очков. Но «Зенит»-то ладно, он и в роли проигрывающего оказывался редко, а вот у ЦСКА и «Спартака» набралось почти одинаковое количество таких матчей.

Если взять всю карьеру Тедеско в «Спартаке», выяснится, что фактически четверть побед немецкого тренера (7 из 27) с московской командой были волевыми. Сумасшедшая статистика! Давайте вспомним все «семь подвигов» Доменико.

В марте 2020-го «Спартак» превратил 0:1 в Оренбурге в 3:1. Во втором тайме Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов забили три гола, которые принесли москвичам победу.

В августе 2020-го «Спартак» переиграл «Локомотив» в дерби, проигрывая к 53-й минуте 0:1. Игру перевернули два гола Ларссона и Александра Соболева.

В том же месяце случилась волевая победа над «Арсеналом». Будущий спартаковец Даниил Хлусевич вывел туляков вперёд, но голы Соболева и Самуэля Жиго установили окончательный счёт — 2:1.

В октябре 2020-го «Спартак» ответил на гол Мирзова за «Химки» тремя забитыми мячами — Александра Кокорина, Понсе и Ларссона. В итоге выиграл 3:2.

В марте 2021-го сила воли помогла красно-белым одолеть в дерби «Динамо» (2:1). В той встрече Павел Маслов поразил собственные ворота на 18-й минуте, а Виктор Мозес и Соболев сделали так, чтобы молодой защитник несильно переживал после игры из-за своей ошибки.

В апреле 2021-го «Спартак» и «Ростов» устроили настоящий триллер. Красно-белые повели на чужом поле, после этого уступали со счётом 1:2 (к слову, опять в свои забил Маслов), а потом дубль оформил Соболев. Получилась красивая, добытая вопреки обстоятельствам победа 3:2.

Наконец, в мае 2021-го команда Тедеско ещё раз сломила серьёзное сопротивление «Химок» (2:1). Максим Глушенков огорчил свой бывший клуб, и до 53-й минуты «Спартак» тонул. Тем не менее голы Соболева и Ларссона спасли красно-белых.

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Говорят, каждая команда похожа на своего тренера. Тедеско хватало и характера, и умения управлять игрой по ходу матча, чтобы его «Спартак» превращал поражения в волевые победы. При немце у красно-белых тоже были проблемы с качеством футбола, но не с характером.

В сезоне-2020/2021 «Спартак» Тедеско набрал 39% очков (22 из 57), проигрывая по ходу матчей. В новом сезоне — 13% (4 из 31). Несложно подсчитать, что если бы красно-белые при португальском и итальянском тренерах играли с такой же волей, как прошлом чемпионате, то имели бы на 13 очков больше (17 из 44 = 39%). Добавьте сегодняшнему «Спартаку» в таблицу эти 13 баллов. Получите команду, которая делит третье место с ЦСКА.