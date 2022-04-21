Провайдер технологии ВАР может уйти из российского футбола. Что будет с проектом ВАР в РПЛ?

В таком случае придется искать нового провайдера технологии ВАР или закрывать на время весь проект ВАР в российском футболе.

Hawk-Eye Innovations Ltd — это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования. Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения «вне игры», которая уже тестируется на разных турнирах.

Провайдер предоставляет не только технологию, но и, безусловно, оборудование и сотрудников (в данном случае операторов видеоповторов, помогающих видеоассистентам в ВАР-центре). С уходом Hawk-Eye, естественно, будет вывезено оборудование и прекратится работа операторов.