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14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров на матчи РПЛ

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о недопуске российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском Евро-2022.

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Источник: РИА "Новости"

19 апреля на официальном сайте УЕФА был опубликован список из 12 главных судей, которые будут работать на турнире. Пустовойтова не попала в этот список.

«Сочувствую Пустовойтовой. У нас тоже рухнули мечты и планы. Все труды команды в еврокубках обнулились. И не понятно, когда нас вернут в европейские соревнования. В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала Салихова «СЭ».

Женский чемпионат Европы-2022 пройдет в Англии с 6-го по 31 июля, в рамках турнира пройдет 31 матч.

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