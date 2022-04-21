Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча

«ЭСК указал, что Кухта был удалён справедливо. Было агрессивное и умышленное поведение игрока. “Сочи” не подавал на отмену красной карточки Родригао. Поэтому рассматривали по факту. Заслушали всех, на основе всех видео приняли решение. И Кухта, и Родригао удалены на два матча. С учётом автоматической дисквалификации.



“Локомотив” в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родригао обосновал своё поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока “Сочи” была боль, ответная реакция — удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают.



Едвай на бровке поля после неудачного технического приёма ударил ногой по микрофону, повредив его. Футболист оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.