Промес не поехал со «Спартаком» на матч с «Ростовом»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
Он не поехал вместе с командой в Ростов-на-Дону.
Промес уже пропустил последние матчи красно-белых в чемпионате России и Кубке страны из-за повреждения.
Всего в этом сезоне 30-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.
Напомним, что «Спартак» поедет на матч 26-го тура против «Ростова» на поезде. Сама игра пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).