Промес не поехал со «Спартаком» на матч с «Ростовом»

Он не поехал вместе с командой в Ростов-на-Дону.

Промес уже пропустил последние матчи красно-белых в чемпионате России и Кубке страны из-за повреждения.

Всего в этом сезоне 30-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.