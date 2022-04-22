Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первый дивизион
23.04
Томь
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
23.04
Нефтехимик
Кубань
Футбол. Премьер-лига
23.04
Урал
Уфа
Футбол. Зарубежный
23.04
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
23.04
Акрон
Спартак-2
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.04
Нижний Новгород
Химки
00
17.04
Крылья Советов
Краснодар
20
17.04
Сочи
Локомотив
22
17.04
Арсенал Т
Ростов
12
16.04
Спартак
Рубин
11
16.04
Зенит
Урал
31
16.04
Уфа
ЦСКА
11
15.04
Динамо
Ахмат
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес не поехал со «Спартаком» на матч с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он не поехал вместе с командой в Ростов-на-Дону.

Промес уже пропустил последние матчи красно-белых в чемпионате России и Кубке страны из-за повреждения.

Всего в этом сезоне 30-летний хавбек провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов.

Напомним, что «Спартак» поедет на матч 26-го тура против «Ростова» на поезде. Сама игра пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь