Футболисты «Спартака» отправились на поезде на матч в Ростов-на-Дону

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в пятницу на поезде отправились на гостевой матч 26-го тура Тинькоф — Российской премьер-лиги против «Ростова». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Провожать спартаковцев на Казанский вокзал пришли около 20 человек. Команда будет добираться до Ростова-на-Дону 16 часов.

Причиной того, что команда поехала на игру на поезде, стала приостановка аэропорта в Ростове-на-Дону на фоне проведения специальной военной операции на Украине.